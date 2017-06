Antenna Hungaría investiert in Lawo-Equipment





Im Rahmen einer Modernisierung hat der ungarische Broadcaster, Pay-TV Sender und Produktionsdienstleister Antenna Hungaría seine Ü-Wagen-Flotte mit zusätzlichen Lawo-Audiokonsolen und weiterem Lawo-Equipment ausgestattet.

Antenna Hungaría bietet seine Dienste den eigenen Kanälen sowie Drittanbietern an. Ein Team von Antenna hatte den Hauptsitz von Lawo in Rastatt besucht, um vier weitere Audiokonsolen für ihre Ü-Wagen-Flotte in Empfang zu nehmen. Antennas mittlerweile zwölf Fahrzeuge - die meisten mit Lawo-Pulten ausgestattet - und ein noch im Bau befindlicher Ü-Wagen kommen bei der Produktion der Schwimm-Weltmeisterschaften 2017 (14. bis 30. Juli) in Budapest und Balatonfüred zum Einsatz.

Insgesamt umfasst die jüngste Lieferung drei mc²56 mit je 48 Fadern, drei mc²36 mit 16 Fadern und ein mc²36 mit 40 Fadern, außerdem Lawo Commentary Units (LCU), Compact I/Os, V-Pro8-Video-Processing-Toolkits, Nova73-Audio-Routing-Systeme, Dallis-Stageboxen sowie A-Madi4-Audio-to-IP-Interfaces. Alle Ü-Wagen nutzen das VSM-Broadcast-Control- und Monitoring-System für die einheitliche, übergeordnete Steuerung. Mit diesem technischen Upgrade sind bei Antenna Hungaría nun insgesamt fünf mc²36 und drei mc²56 im Einsatz.

„Wir verwenden Lawo-Audio-Mischpulte für Unterhaltungsshows, Sportübertragungen, Musicals, Theateraufführungen oder Multitrack-Recording“, erläutert Zoltan Tihanyi, Senior Audio Manager bei Antenna Hungaría. „Die V-Pro8-Systeme verwenden wir aktuell zum Beispiel für Embedding, De-Embedding und Cross-Conversion. Zudem geschieht das Dolby E-Management ausschließlich über V-Pro8."

Derzeit baut Antenna Hungaría einen 16-Kamera-Ü-Wagen, der auf 20 Kameras erweitert werden kann. Er ist mit einer Lawo mc²56-Audiokonsole mit drei DSP-Karten und 18 MADI-Ports ausgestattet. „Dieser Ü-Wagen kommt erstmals beim Host-Broadcast der World Aquatics Championships in Budapest im Juli dieses Jahres zum Einsatz. Hier wird Ravenna-Technologie verwendet, um das gesamte Audiosystem in ein IP-Netzwerk zu integrieren", so Tihanyi.

www.lawo.com