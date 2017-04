Zwei neue Lösungen von Neets





Kindermann, Exklusivdistributor von Neets-Mediensteuerungen für Deutschland und Österreich, stellt zwei neue Lösungen vor, die die Steuerung von AV-Systemen für Präsentationen einfacher und intuitiver machen sollen: das Neets Touch Panel und Neets Control QueBec Pro.

Das Neets Touch Panel hilft in technisch gut ausgestatteten Konferenzräumen, die Kontrolle über alle AV-Systeme zu behalten, sodass sich die Präsentierenden auf ihren Vortrag und ihr Publikum konzentrieren können. Das 7-Zoll-Touchdisplay bietet eine per Fingertip bedienbare Benutzeroberfläche, über die auch erweiterte Funktionen abrufbar sind. Die Konfiguration des Touch Panel erfolgt über die eigene Neets-Software, mit der auch das Corporate Design umgesetzt werden kann.

Das Touch Panel eignet sich sowohl für die Installation an der Wand als auch zur Aufstellung auf dem Besprechungstisch. Der integrierte Bewegungssensor aktiviert das Display, wenn sich Personen in seiner Nähe befinden. Die Stromversorgung erfolgt über PoE (Power over Ethernet).

QueBec Pro ist eine kompakte AV-Lösung, die speziell für kleine und mittlere Meeting- und Schulungsräume entwickelt wurde, um dort Displays oder Projektoren zu steuern. Die Steuerung erkennt automatisch das anliegende Signal, startet die Raumfunktionen und schaltet - ebenfalls automatisch - auf die verfügbaren HDMI- oder VGA-Quellen.

Mittels Signalerkennung können Präsentationen in Sekundenschnelle gestartet werden, ohne dass eine Fernbedienung benötigt wird. QueBec Pro ist mit zwei bi-direktionalen RS-232/IR-Ports, zwei GPIO-Ports, Relay-Out, VGA-Loop und einem HDMI-Switcher, der drei Eingangssignale auf einen Ausgang schaltet, bestückt.

