Philips Lighting ernennt Cast zum offiziellen Distributionspartner für Deutschland

Die Cast C. Adolph & RST Distribution GmbH, vertreibt seit kurzem als erster Distributor das gesamte Philips Entertainment Lighting-Portfolio deutschlandweit. Als offizieller Distributor nimmt Cast unter anderem die Movinglight-Serie Philips VariLite ins Vertriebsportfolio auf.

Des Weiteren verfügt das Unternehmen aus Hagen über ein breites Sortiment an LED-Leuchten der Philips Selecon-Serie, Philips Strand-Lichtstellpulten sowie Effektleuchten der Showline-Serie. Diese Partnerschaft soll dazu beitragen, dass Philips-Geräte und -Ersatzteile in Deutschland schneller ausgeliefert werden können. Cast will zukünftig auch Workshops und Trainings für alle Entertainment-Produkte und -Systeme von Philips Lighting anbieten.

www.castinfo.de