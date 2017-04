One Systems erweitert Hybrid-Lautsprecherserie um neuen Subwoofer

Der One Systems 108/HSB ist ein neuer Subwoofer aus der wetterfesten Hybrid-Lautsprecherserie des Herstellers und stellt im Zusammenspiel mit den 4-, 6- und 8-Zoll-Lautsprechern der Serie die Tieftonwiedergabe in unterschiedlichen Anwendungen und Umgebungen zur Verfügung.

Wie alle Lautsprecher aus der Hybrid-Serie von One Systems basiert der 108/HSB auf einem Spritzgussgehäuse für den Einsatz unter sämtlichen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus besteht er aus Edelstahl 304 in Kombination mit einer neuen Poly-Beschichtung, was für die gleiche Beständigkeit sorgt wie seewetterfester Edelstahl.

Darüber hinaus wird das gesamte Flugzubehör in Edelstahl 316 gefertigt, um zu gewährleisten, dass der 108/HSB über mehrere M8-Flugpunkte im Freien aufgehängt werden kann. Zu den weiteren Neuerungen des 108/HSB, der in schwarzer Gehäuseausführung erhältlich ist, zählen interne Transformatoren, über welche Systemintegratoren zwischen 8-Ohm- und 70/100-Volt-Betrieb wählen können.

www.sea-vertrieb.de