Neumann U 67 in TECnology Hall of Fame aufgenommen

Das Mikrofon Neumann U 67 ist in die TECnology Hall of Fame der Technical Excellence and Creativity (TEC) Foundation aufgenommen wurde. Die Preisverleihung fand am 21. Januar 2016 im Rahmen der NAMM Show in Anaheim statt. Wolfgang Fraissinet, Geschäftsführer der Georg Neumann GmbH, nahm die Auszeichnung entgegen.

Die 2004 von George Petersen gegründete TECnology Hall of Fame, die seit 2015 vom NAMM Museum of Making Music präsentiert wird, zeichnet Produkte aus, die einen bedeutenden Beitrag zum Fortschritt der Audiotechnik geleistet haben.

Das Neumann U 67 mit drei umschaltbaren Richtcharakteristiken wurde 1960 als Nachfolger des U 47 vorgestellt und war speziell für die Nahmikrofonierung ausgelegt, insbesondere von Gesang und Sprache im Aufnahmestudio.

www.neumann.com