Macevent entwickelt Messestandkonzept für Hansgrohe

Mit einem Rekordbesuch von mehr als 150.000 Besuchern endete das diesjährige Messedoppel IMM Cologne und LivingKitchen. Für den Messeauftritt von Hansgrohe entwickelte die Kölner Agentur Macevent nach einem Pitchgewinn ein Standkonzept unter dem Motto „Freude und Familie - Leben in der Küche“.

Der Armaturen- und Brausenspezialist Hansgrohe präsentierte auf der LivingKitchen das aktuelle Portfolio von Spülen-Armatur-Kombinationen und rückte dafür die Küche als zentralen Lebensraum der Menschen in den Fokus des Messeauftritts. Produkte und ihr Einsatz bildeten entsprechend den Mittelpunkt vieler Aktionen.

So sorgte beispielsweise Sibylle Schönberger, einst jüngste Sterneköchin Deutschlands und aktuelles Jury-Mitglied bei „MasterChef“, an allen Messetagen für Interaktionen mit den Besuchern rund um die Armaturen und ihre Eigenschaften, unterstützt durch sieben Blogger, die aus den Bereichen Food, Family und Lifestyle thematisch passend ausgewählt worden waren. Die Blogger bezogen das Publikum aktiv in das Küchengeschehen ein und stellten auf unterhaltsame Art und Weise die Produkte vor. Erfrischungen lieferte Smoothie-Spezialist André Rasche.

Macevent initiierte für den Auftritt von Hansgrohe auf der LivingKitchen zudem eine Projektwoche für Grundschüler zum Thema Wasser. Dafür wurden Schüler aus den dritten und vierten Klassen der Max & Moritz Grundschule Sankt Augustin Menden auf den Messestand von Hansgrohe eingeladen, um gemeinsam mit Sybille Schönberger Speisen zuzubereiten. Das Macevent-Team begleitete Hansgrohe ebenfalls auf der ISH 2017 in Frankfurt.

(Foto: Guido Leifhelm)

