Live Veranstaltungstechnik investiert in Litecraft, LSC und Robe

Live Veranstaltungstechnik aus Gebesee bei Erfurt hat in eine Mantra Lite-Konsole inklusive Mantra Wing des australischen Herstellers LSC Lighting Systems investiert. Mantra Lite ist ein kompaktes Lichtmischpult, mit dem sich bis zu 24 individuelle Geräte steuern lassen. Das Mantra Wing erlaubt die Steuerung von bis zu zwölf zusätzlichen Movinglights, LED-Scheinwerfern oder Dimmerkanälen.

Daneben investierte das Unternehmen in 24 Litecraft OutLED AT10 sowie acht Robe Spiider und acht Robe Robin DL4X Spot. Den Invest in weitere Robe-Geräte begründet Live Veranstaltungstechnik u.a. mit der Kompatibilität zu den bereits bestehenden Robe-Geräten in Thüringen.

www.lmp.de