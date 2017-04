K-array-Lautsprecher in Design-Museum aufgenommen

Das Museo del Design Toscano (MuDeTo) in Florenz hat den Array-Lautsprecher Anakonda KAN200 von K-array in seine permanente Ausstellung aufgenommen. „Mit der Gründung des MuDeTo - dem weltweit ersten Online-Design-Museum - wollten wir nicht nur die bereits bekannten Designobjekte, sondern vor allem lokale Produkte fördern, die bisher nur in unserer Region bekannt sind“, erläutert Luigi Trenti, Präsident und Gründer des MuDeTo. „Auf diese Weise bieten wir auch weniger bekannten Talenten eine internationale Bühne und machen diese mit der großen Welt der Designer bekannt.“ Der Anakonda ist das 25. Designobjekt, das den Weg in das MuDeTo gefunden hat.

www.sea-vertrieb.de