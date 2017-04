Jazzunique realisiert „Hall of Fame der deutschen Forschung 2016“

Zum zweiten Mal in Folge hat Jazzunique die Konzeption und Umsetzung der „Hall of Fame der deutschen Forschung“ im Kurhaus Wiesbaden begleitet und realisiert. Bei dem wissenschaftlichen Event zeichnen das Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck und die Wirtschaftszeitschrift „Manager Magazin“ jedes Jahr Forscher aus, die ihrer Meinung nach die deutsche Forschungslandschaft mit ihren Leistungen maßgeblich geprägt und den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähiger gemacht haben.

Die Leidenschaft, die die Forschenden prägt, stellte Jazzunique diesmal konzeptionell in den Mittelpunkt. Metaphern und Symboliken rund um die Forschungsmotivation der beiden Preisträger griff Jazzunique inszenatorisch auf. Als Kulisse diente der Saal des Wiesbadener Kurhauses, in dem kontrastreiche und moderne Elementen sowie ein 4,5 Meter hoher, zentral platzierter Kubus, der als Präsentationsmedium diente, zu finden waren.

Jazzunique setzte die Laureaten mit einer 360°-Gaze-Projektion in Szene, die multimedial rund um die Gäste herum deren Forschungsgeschichte „erzählte“. Ein dramaturgisch taktiertes audiovisuelles Klangerlebnis rundete das Bühnenprogramm ab. Die kulinarische Untermalung übernahm abermals Spitzenkoch Hubertus Tzschirner.

Jazzunique zeichnete auch für die Gestaltung des Awards verantwortlich, der durch seine Maserung die Etappen der Schaffensgeschichte der beiden ausgezeichneten Forschenden abbildete. Zuvor hatte sich Jazzunique mit den Lebensläufen der beiden Laureaten befasst, um diese in die Filme einfließen zu lassen, die in Kooperation mit dem „Manager Magazin“ während der Preisverleihung gezeigt wurden. In der begleitenden Ausstellung „Moving Stills“ zur „Hall of Fame der deutschen Forschung 2016“ dokumentierte Jazzunique zudem die Porträts der Laureaten der vergangenen Jahre.

