Innlights mit LED-Display auf der Best of Events

Unter dem Motto „LED screen meets kinetics“ hat Innlights Displaysolutions am 18. und 19. Januar 2017 in Dortmund zur Best of Events eine große LED-Display-Installation unter Verwendung kinetischer Elemente präsentiert. In Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen Lleyendecker, Arri Media und Nemedia entstand so eine Beispielanwendung. Mittels synchroner Bewegungen, in Kombination mit hoher Bildauflösung, wurde ein fahrbares quadratisches InnScreen J2 LED-Display mit einem Pixelabstand von 2,976 mm eingesetzt.

Das J2-Cabinet verfügte über ein kabelloses Design mit integrierten Harting-Anschlüssen zur Daten- und Stromversorgung, wodurch es für mobile Anwendungen, wie sie auf dem Messestand zu sehen waren, geeignet ist. Für die 50 Quadratmeter große Gesamtfläche des LED-Displays kamen unterschiedliche Innlights LED-Cabinets für den direkten Bild- und Produktvergleich zum Einsatz. Im Showablauf dramaturgisch eingebunden, positionierte sich das motorisch bewegte LED-Display vor der LED-Videowall, die im Center mit InnScreen Q3 ST und an den Seiten mit InnScreen M5 ausgestattet war.

www.innlights.de