Hexogon Solution nutzt Christie Boxer 4K30 für Projection-Mapping-Show in Taiwan

Christies Rental-Staging-Partner Hexogon Solution Pte Ltd setzte am 19. November 2016 zur Eröffnungsfeier des „Christmasland“-Events in Neu-Taipeh insgesamt 42 Christie Boxer 4K30 3DLP-Projektoren für eine Projection-Mapping-Show ein, die nach der Eröffnungsfeier noch bis zum 2. Januar 2017 jede Nacht zu sehen war.

Die Weihnachtsabenteuer der „Santa Bear and Fang Tou Bear“-Familie wurden auf die Fassade des dreißigstöckigen City-Hall-Gebäudes von Neu-Taipeh im Banqiao District projiziert. Davor: eine 360-Grad-Projektion auf einen hohen kegelförmigen Weihnachtsbaum. Es war der erste Einsatz von Boxer 4K30-Projektoren bei einem größeren Event in Taiwan und zugleich mit einer Projektionsfläche von 5.239 Quadratmetern das größte Projection-Mapping, das hier je umgesetzt wurde.

Laut Adrian Goh, Group Managing und Artistic Director bei Hexogon Solution, hatten die Vorbereitungen für dieses Event im Juni letzten Jahres mit dem Entwurf der Projection-Mapping-Inhalte begonnen, die vom Hexogon-Team vollständig intern erstellt wurden. „Wir haben auf die Entwicklung von Inhalten mit einem stärker dreidimensionalen Ansatz hingearbeitet“, erklärt Goh. „Die vorgegebenen Charaktere wurden in 3D erstellt, anstatt auf 2D-Animation zurückzugreifen, wie es früher der Fall war. Es wurden außerdem zahlreiche Methoden zur Erzeugung von optischen Illusionen eingesetzt, indem Simulationen im Mapping überlagert wurden, um die Umgebung zum Leben zu erwecken.“

„Wir haben unsere eigenen Gehäuse entwickelt, damit die Ausrichtung und sogar die Show selbst unter extremen Wetterbedingungen ausgeführt werden konnten“, so Goh weiter. „Mit einem ordnungsgemäßen Auslass und Kühlsystem sowie einer Gehäusefront aus optischem Glas, die speziell für dieses Event angepasst wurde, waren wir in der Lage, die Wärmetoleranz der Boxer 4K30-Projektoren zu steigern, um die Vorstellung noch besser umsetzen zu können.“

www.christieemea.com

www.hexogonsol.com