Harman präsentiert neue Collaboration-Lösung

Harman Professional Solutions präsentiert mit AMX Acendo Core eine neue Collaboration-Lösung für Huddle-Rooms und kleine Konferenzräume. Acendo Core bietet eine direkte Integration zur Raumbuchung mit Microsoft Exchange und realisiert Skype for Business-Meetings. Die Teilnehmer greifen auf ihre Dokumente zu, die auf einem Datenträger, im Web oder im Netzwerk gespeichert sind. Acendo Core hat eine kompakte Bauform und kann hinter einem Bildschirm installiert werden.

Mit einem Klick oder mit einer bloßen Berührung des Bildschirms können Anwender ein Meeting beginnen. Ist ein Termin über Skype for Business-Meeting anberaumt, können die Teilnehmer schnell und einfach verbinden, ohne nach einem Link in einer Einladungs-E-Mail suchen zu müssen. Durch integrierte Dokumentanzeige- und Wiedergabeprogramme können die Anwender Inhalte präsentieren, ohne ihren Laptop in den Raum mitbringen zu müssen.

Sie können eine neue Sitzung starten, zu ihrem Dokument auf einem Datenträger, in einem Netzwerkverzeichnis oder online navigieren und mit ihrer Präsentation beginnen. Acendo Core integriert nativ mit Microsoft Active Directory. Wenn Unternehmen Dokumente in Netzwerkverzeichnissen speichern, können Anwender sich in einem Meeting registrieren und direkt auf Inhalte zugreifen.

Mittels direkter Integration mit Microsoft Exchange bietet Acendo Core ein umfassendes System zur Raumbuchung. Anwender können die aktuelle Verfügbarkeit eines Konferenzraums einsehen und diesen für den gewünschten Zeitraum reservieren. Gegen Ende des angesetzten Meetings erhalten die Teilnehmer an ihrem Bildschirm eine Benachrichtigung, dass sich ihre Besprechung dem Ende zuneigt. So bleibt Zeit, das Meeting abschließend zusammenzufassen, den Raum noch länger zu buchen oder nach einem alternativen Besprechungsort zu suchen, wenn der aktuelle Raum bereits für ein folgendes Meeting belegt ist.

www.harman.com