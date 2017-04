ETC startet neuen Blog

Mit dem Blog „Et cetera...“ (http://blog.etcconnect.com) hat ETC einen neuen Kanal zur weltweiten Kommunikation mit Endnutzern und Profis für Beleuchtung und Obermaschinerie gestartet. Mit dem Blog setzt ETC den Wunsch nach einer Plattform für die Projekte, Ideen und Leistungen um, die dem Unternehmen täglich begegnen. „Wir möchten die Storys und Bilder, die uns täglich inspirieren und motivieren, in den Fokus rücken und das einfangen, was außerhalb von ETC passiert - das ,Et cetera' unserer Welt“, erläutert ETC Marketing Communications Manager Wendy Orfan.

Der ETC-Blog ist eine Mischung aus Posts, die intern von ETC-Mitarbeitern und extern von Gast-Bloggern innerhalb und außerhalb der Branche verfasst werden. Regelmäßige Beiträge im ETC-Blog werden zudem unter anderem Storys von früheren ETC-Studenten und -Praktikanten sowie Tipps und Tricks zum Programmieren sein. Zusätzlich wird „Et cetera...“ ebenso Interviews mit Designern und Programmierern während der technischen Realisierung beinhalten wie Profile zertifizierter ETC-Produkttrainer und Projekte, die von Studenten mit ETC Nomad-Systemen durchgeführt wurden.

Der ETC-Blog „Et cetera...“ erscheint auf englisch. Durch eine eingebaute Übersetzung lassen sich alle Posts mittels Google Translate übersetzen.

www.etcconnect.com