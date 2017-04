Apart Audio mit ClickMount-Contest auf der ISE





Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2017 in Amsterdam präsentierte der belgische Hersteller Apart Audio seine MaskC-Lautsprecherserie. Neben einem weiterentwickelten Design bieten die neuen Lautsprecher Anwendern insbesondere ein Anschluss- und Montagesystem auf Basis der neuen ClickMount-Halterung.

Um Fachplanern, Installateuren und Endanwendern die einfache und schnelle Klickmontage zu verdeutlichen, griffen mehr als 100 Messebesucher am Apart Audio-Stand selbst zum Akkuschrauber und montierten die ClickMount-Halterung samt MaskC-Lautsprecher unter Zeitmessung an eine dafür vorgesehene Wand. Der jeweils Tagesschnellste durfte sich über ein neues iPad Pro freuen.

In 22,72 Sekunden installierte und verkabelte der Tagessieger am dritten ISE-Tag den MaskC-Lautsprecher und stellte damit einen Messerekord auf. Um die Tagessieger auszumachen, traten die beiden Tagesbesten am Ende des jeweiligen Messetages in einem Shootout gegeneinander an. Moderiert von Kris Vermuyten, Sales & Marketing Director Apart Audio, zeigten die Finalisten zur Business Happy Hour am Stand von Apart Audio, dass eine vollständige Wandmontage inklusive Verkabelung und Ausrichtung in weniger als 30 Sekunden möglich ist.

www.sea-vertrieb.de