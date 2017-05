Adam Hall und Contactica kooperieren

Die Adam Hall Group und die russische Vertriebs- und Produktionsfirma Contactica haben eine Vereinbarung für den exklusiven Vertrieb der Adam-Hall-Group-Kabelbrücken Defender unterzeichnet. Kabelbrücken von Defender können nun in allen russischen Gebieten leichter vertrieben werden.

Die Lieferung von Kabelbrücken an die Kultur- und Sportbranche ist ein wichtiger Bestandteil der Marke Defender. Contactica ist nun in der Lage, ein umfangreicheres Portfolio auf den Markt zu bringen. Im Gegenzug kann die Adam Hall Group russischen Händlern eine größere Liefertreue garantieren. Zusätzlich zum Vertrieb der Defender-Kabelbrücken wird Contactica die Marke in Zukunft auch bei Ausstellungen und Veranstaltungen repräsentieren.

www.defender-protects.com

www.adamhall.com