Trendco verkauft über 1.000 Source Four LED Series 2-Scheinwerfer von ETC

Seit gut eineinhalb Jahren ist die Trendco Vertriebs-GmbH Handelspartner von ETC. Das im nordrhein-westfälischen Siegen ansässige Unternehmen konnte in dem Zeitraum mehr als 1.000 Scheinwerfer der Source Four LED Series 2 verkaufen.

Die Einsatzgebiete reichten von der Spotbeleuchtung für Werbebanner bis zur Flächenbeleuchtung, von der Verwendung in Theatern bis zu Messe-, Event- und Industrieeinsätzen, so Andreas Kurth, Geschäftsführer der Trendco Vertriebs-GmbH. Während Lustr- und Tungsten-HD-Scheinwerfer vor allem im Bereich Bühnenbeleuchtung gefragt seien, kommen die Daylight HD bei Industrie-, Messe- und Eventveranstaltungen zum Einsatz.

Zusätzlich zu den Source Four LED Series 2 hat Trendco viele Hundert weitere Scheinwerfer aus dem ETC-Portfolio verkauft, darunter Source Four, Source Four Zoom, Source Four PAR und Source Four Fresnel, Source Four Mini und Source Four Mini LED, Irideon sowie ColorSource PAR und ColorSource Spot. Zum Kundenkreis der Trendco Vertriebs-GmbH gehören neben Dienstleistern der Eventbranche auch Theater und Eventlocations.

Foto: Andreas Kurth und Martin Wickel vom ETC-Vertriebspartner Trendco.

www.etcconnect.com

www.trendco.de