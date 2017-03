Sven Schindler

Seit Januar 2017 verstärkt Sven Schindler das Vertriebsteam der SEA Vertrieb & Consulting GmbH. Der Aufgabenbereich des erfahrenen Vertrieblers umfasst fortan die bundesweite Betreuung von kleinen bis mittelgroßen Verleihunternehmen mit Lösungen für die Bereiche PA und Festinstallation.

Mit der neu geschaffenen Position adressiert SEA bewusst kleinere und mittelgroße Verleihunternehmen als wichtige Zielgruppe für die Vertriebsprodukte der Marken Apart Audio, Aviom, Cloud Electronics, Earthworks, K-array, One Systems, On Point Audio, Tendzone und Vovox. Auf diesem Wege sollen Kunden aus den Bereichen Live-Beschallung und Audio-Installation in Zukunft noch fokussierter betreut werden.

Mit verschiedenen Stationen in den letzten zwanzig Jahren, unter anderem bei Thomann, bei der Adamson-Europe GmbH, als Sales- & Support-Manager für L-Acoustics-Produkte bei Trius, Produktmanager Vicoustic bei Audio-Technica und zuletzt direkt bei Vicoustic, verfügt der 46-jährige Sven Schindler über eine umfangreiche Berufserfahrung als Sales- und Produktmanager sowie im Application Support für den Bereich Beschallungstechnik und Raumakustik.

www.sea-vertrieb.de