Super Bowl Halftime Show mit Scheinwerfern von GLP





Beim 51. Finale der National Football League, dem Super Bowl im Houston NRG Stadium, sorgte Lady Gaga für die Halbzeitshow. In weniger als acht Minuten entstand dafür in der Stadionmitte eine komplette Bühne, die nach der Show ebenso schnell wieder abgebaut wurde.

Zum Team hinter den Kulissen gehörten in diesem Jahr u.a. Bruce Rogers von Tribe Inc., Roy Bennett von Seven Design Works und Ricky Kirshner von Touchdown Entertainment. Lichtdesigner war einmal mehr Bob Barnhart von 22 Degrees. Mit PRG aus Los Angeles und Tony Ward waren auch in diesem Jahr Super-Bowl-erprobte Technikpartner zugegen.

Zum Einsatz kamen sechzig GT-1 Movingligths sowie 170 impression X4 Bar 20 und weitere vierzehn Impression X4 Bar 10 von GLP. Die GT-1 fanden ihren Einsatz auf den mobilen Lautsprechertürmen, die rund um die Bühne in der Mitte installiert wurden, die Impression X4 Bars wurden direkt in die Bühne integriert. „Gerade bei den mobilen Towern war das Gewicht ein großes Thema“, sagt Bob Barnhart. „Ich wollte in jedem dieser Tower sowohl Spots als auch Washer einsetzen und einige echte Beams.“

Als Eyecatcher fungierten Impression X4 Bars im Bühnenboden. Feiner Haze bedeckte durch den Gitterboden der Bühne die gesamte Fläche. Die Programmierung der Show übernahmen Jason Rudolph (Bühne) und Pete Radice (Tower) aus Barnharts Team.

www.glp.de