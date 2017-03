Sparboom investiert in Movecat

Die Sparboom GmbH & Co. KG hat in Kettenzüge und Controller von Movecat investiert. Bei den Hannoveraner Rigging-Spezialisten stehen außerdem Funkcontroller von SRS zur Verfügung. Der Bestand an Trevira CS-Vorhängen sowie Pipe & Drape wurde deutlich erweitert. Auch der Traversenbestand wächst kontinuierlich.

Zum Jahresanfang ist das Unternehmen in neue Räumlichkeiten umgezogen. Man wird sich ab sofort der Herstellung von Sonderkonstruktionen für Theater, Arenen und andere Versammlungsstätten noch professioneller widmen können.

www.sparboom.de