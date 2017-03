Neue Laserprojektoren von Vivitek





Mit den Laserprojektoren DK8500Z und DU8190Z sowie dem vor kurzem am Markt eingeführten DU7090Z deckt Vivitek jetzt ein breites Anwendungsspektrum für Großbildprojektionen ab. Die Lichtquellen der beiden neuen Modelle basieren auf Laser-Technologie und haben somit eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Projektoren in verschiedenen Positionen einzusetzen.

Der DK8500Z verfügt über eine native 4K/UHD-Auflösung und 7.500 ANSI-Lumen Lichtleistung, während der lichtstärkere DU8190Z 10.000 ANSI Lumen und WUXGA-Auflösung bietet. Beide Projektoren basieren auf der DLP- und BrilliantColor-Technologie von Texas Instruments.

Beide Projektoren sind mit einer motorbetriebenen Lensshift-Funktion ausgestattet, die sich die Positionen merken kann. Ferner bietet Vivitek acht Wechselobjektive mit einer Range von 0.38:1 bis 5.31-8.26:1 an. Die Projektoren verfügen über Edge-Blending und Warping-Funktionen und können in einem Winkelbereich von 360 Grad betrieben werden.

Darüber hinaus bietet Vivitek den DU6771 an, einen 6.500 ANSI Lumen lichtstarken WUXGA-Projektor mit Dual-Lamp-Technologie. Bei einem möglichen Defekt einer Lampe kann hier die Großbildprojektion trotzdem fortgesetzt werden. Der DU6771 hat ein Kontrastverhältnis von 3.000:1 und bietet einen motorisierten Zoom, Lensshift und Fokus. 4-Ecken- und Keystone-Korrekturen erlauben den Einsatz auch in schwierigen Umgebungen. Mittels HDBaseT-Funktionalität können die Signale mit einem Kabel bis zu 100 Meter weit an den Projektor übertragen werden.

