Nachhaltigkeit im IT-Bereich: Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf ausgezeichnet

Beim Austausch der kompletten IT-Hardware im Jahr 2016 ist das Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf eine Partnerschaft mit der gemeinnützigen AfB GmbH eingegangen und hat damit sowohl einen Arbeitsplatz für einen Menschen mit Behinderung geschaffen als auch die Ökobilanz verbessert. Als Würdigung der Partnerschaft und als Dank für die Zusammenarbeit stellte die AfB GmbH dem Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf eine Urkunde aus, auf der die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze und die Einsparung an CO2 durch die Weiterverwendung der IT-Hardware vermerkt sind. Das Projekt ergänzt das erfolgreiche Umweltmanagement des Hauses, welches bereits 2012 nach der internationalen Umweltnorm DIN EN ISO 14001 zertifiziert wurde.

Das Unternehmen aus Ettlingen bereitete die nicht mehr benötigte IT-Hardware vom Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf professionell auf, löschte alle Daten revisionssicher und stellte die Geräte anschließend für den Wiederverkauf zur Verfügung. AfB steht für „Arbeit für Menschen mit Behinderung“. So leben rund 50 Prozent der rund 200 Mitarbeiter mit einem Handicap. In nahezu allen Abteilungen des IT-Unternehmens arbeiten demnach behinderte und nicht-behinderte Menschen gleichermaßen zusammen. Alle Bereiche des Prozesses, zum Beispiel die Geräteaufbereitung, das Marketing und der Verkauf, sind barrierefrei gestaltet.

www.heringsdorf.steigenberger.de