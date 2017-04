Music & Light Design gründet Tochtergesellschaft

Die Music & Light Design GmbH (MLD) aus dem baden-württembergischen Leonberg hat das Angebotsportfolio erweitert und eine neue Unternehmenstochter gegründet. Die MLD Digits GmbH stellt interaktive Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality und CGI in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit. Dafür hat das Unternehmen sein Team mit weiteren Mitarbeitern verstärkt.

Die neue Tochtergesellschaft hat ihren Stammsitz in Leonberg und wird von der Münchener Niederlassung aus gesteuert. „Mit MLD Digits besetzen wir eine wichtige Schnittstelle und schließen die Lücke zwischen Hardware-Lieferant und Kreativagentur“, sagt Michael Berger, Leiter am Münchener Standort. „Dadurch sind wir von nun an in der Lage, medientechnische Komplettlösungen auf allen Ebenen anzubieten.“

MLD Digits bietet Konzepte für zahlreiche interaktive Präsentationsformen inklusive Content-Generierung und –Erstellung an. Interaktive Touch-Anwendungen, 3D-Animationen für beispielsweise Messeauftritte, Augmented und Virtual Reality-Technologie für Produktpräsentationen oder die Erstellung von User-Interfaces (UI) für Software zur Steigerung der User Experience (UX) stehen unter anderem im Angebot von MLD Digits.

www.mld.de