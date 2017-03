MDL Expo International begleitet Markteinführung von LG Signature

Vom 3. Dezember 2016 bis zum 31. Januar 2017 feiertedie Produktlinie LG Signature von LG im Stilwerk in Berlin ihre Deutschland-Premiere. In dem Einrichtungscenter im Stadtteil Charlottenburg präsentierten internationale Designer und Künstler Möbel- und Einrichtungsgegenstände. Für den Bau des temporären Stores zeichnete die MDL Expo International GmbH verantwortlich.

In zwei Nächten errichtete MDL Expo International den temporären Showroom für LG Signature mitten im Stilwerk. Der Pop-up-Store wurde in Korea konzipiert und von dem Messe- und Ladenbauspezialisten in der firmeneigenen Werkstatt im hessischen Trebur produziert.

www.mdl-expo.com