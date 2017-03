Mateco setzt Expansionspolitik weiter fort

Mit der Firmenübernahme der Huber und Högele Arbeitsbühnenvermietung aus Haar bei München bezieht Mateco im Großraum München seinen dritten Standort. Neben den Niederlassungen in Kirchheim bei München und München-Freiham steht nun auch östlich der bayerischen Hauptstadt das Mietportfolio von Mateco zur Verfügung.

Für Kunden bleibt das bisherige Fachpersonal von Huber und Högele, inklusive der bekannten Kontaktdaten, erhalten. Sowohl Mitarbeiter als auch Geräte und Gebäude in der Gronsdorfer Str. 22 in 85540 Haar wurden übernommen.

Seit 1. Februar 2017 kommt durch die Neueröffnung der Niederlassung Osnabrück zudem ein neuer Standort in Niedersachen hinzu. Kunden können die Höhenzugangstechnik von Mateco in der Averdiekstr. 26 in 49078 Osnabrück anmieten.

In Ulm finden Kunden bereits seit Januar 2017 den Mateco-Mietpark auf einem größeren und modernen Gelände mit besserer Erreichbarkeit als bisher. Die neue Adresse, die etwa tausend Meter vom bisherigen Standort entfernt ist, lautet: Im Starkfeld 46, 89231 Neu-Ulm.

