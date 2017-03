Lufthansa Flight Training schult mit DLP-Projektoren von Eyevis





Nach einer halbjährigen Testphase auf einem Boeing-747-Simulator wurden DLP-Projektoren von Eyevis bei der Lufthansa Flight Training GmbH (LFT) für die Umrüstung der Projektionssysteme ausgewählt. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Systemen stattete LFT auch seine neuen Flugsimulatoren mit Projektionssystemen von Eyevis aus. Ein Beispiel dafür ist der Simulator für eine Boeing 777, der von Lockheed Martin Commercial Flight Training für LFT gebaut wurde.

Allein an ihrem Hauptsitz in Frankfurt am Main betreibt LFT mehr als zwanzig Flugsimulatoren für verschiedene Flugzeugtypen. Fast alle der Bestandssysteme sind Umfang der Nachrüstung mit Eyevis-Projektoren. „Die bisher eingesetzten LCoS-Projektoren waren wartungsintensiv und teuer im Unterhalt“, erläutert Christoph Pfäffle, der als Sales Manager VR & Simulation bei Eyevis für die Projekte verantwortlich ist. „Unsere DLP-Projektoren sind hingegen über viele Jahre hinweg wartungsfrei.“

Eingesetzt werden von nun an Eyevis ESP-LHD-1000-LED-DLP-Projektoren, deren minimaler Schwarzwert von 0,003 fL für Nachtsimulationen sowie eine Höchsthelligkeit von 10 fL für Tageslichtsimulationen die Anforderungen des deutschen Luftfahrtbundesamts für Level-D-Simulatoren erfüllen bzw. übertreffen.

LFT hat jeden Simulator mit drei Projektoren ausgestattet, die eine realistische Sicht aus dem Cockpit mit Sichtwinkeln von 150° x 40° ermöglichen sollen. Durch mechanische Hard-Edge-Blending-Masken und das Auto-Colour-Tracking-System bleiben die Projektionsübergänge zwischen den drei Projektoren unsichtbar. Die Auflösung beträgt jeweils 1.920 x 1.080 Pixel.

www.eyevis.de