LMP ändert Serviceleistungen

Die LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH aus Ibbenbüren gibt eine Änderung ihrer Serviceleistungen bekannt. Mit sofortiger Wirkung bietet das Unternehmen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur noch für Markengeräte an, die von einem in Deutschland ansässigen Unternehmen importiert oder vertrieben werden. Direktimporte aus China oder anderen Drittländern werden nicht mehr bearbeitet.

LMP sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, da der Anteil an unbekannten Direktimporten in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Bei derartigen Geräten stellen sich für den professionellen LMP-Service zahlreiche Probleme: So wird die Ersatzteilversorgung in der Regel nicht vom in verkehrsbringenden Unternehmen gewährleistet, was zu überproportionalem Rechercheaufwand führt. Können Ersatzteile beschafft werden, ist dies oft mit extrem langen Laufzeiten verbunden, die weder LMP noch die wartenden Kunden zufriedenstellen. Zudem liegen oft keine Schaltpläne und andere technische Dokumentationen vor.

(Foto: Rocketchris Photography)

