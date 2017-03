Koreanisches Staatstheater mit Equipment von GLP ausgestattet





Pünktlich zur neuen Spielzeit in Seouls erstem Haus hat SN Lighting 26 GLP Impression X4 L an das koreanische Staatstheater ausgeliefert. Im Vorfeld der Kaufentscheidung fanden Vergleichstests statt; die GLP-Produkte überzeugten die Verantwortlichen dabei insbesondere durch den Zoom und den Dimmer, die Farbwiedergabe und den Output der Lampe.

Auch das „baseless Design“ der Impression-Serie und die Möglichkeit zum Pixelmapping und Beamshaping überzeugten die Entscheider des Theaters. „Auf diese beiden Features hatte das Theater besonderen Wert gelegt“, so Søren Storm aus dem Asia Pacific Sales Team von GLP.

Was die Zusammenarbeit mit SN Lighting angeht, sagt Storm: „Als neuer Stützpunkthändler in Korea haben bereits die ersten Trainings für Anwender im Showroom bei SN Lighting stattgefunden, und wir unterstützen die Kollegen bei SN Lighting bei all ihren Projekten. Mit dem koreanischen Nationaltheater haben wir den ersten, wichtige Kunden aus dem Theatersegment gewinnen können.“

