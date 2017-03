Kühne + Nagel bestellt Rollwagen von FlexQube





Die Logistikfirma Kühne + Nagel hat 326 Rollwagen von FlexQube für den Gebrauch eines ihrer Kunden bestellt. Kühne + Nagel wird die Rollwagen mit Liftrunner-Routenzügen von der Still GmbH nutzen, mit welcher FlexQube eine offizielle Partnerschaft verbindet.

Anders Fogelberg, Geschäftsführer von FlexQube, kommentiert: „Dies ist die erste große Transaktion, die wir gemeinsam mit der Still GmbH durchführen, nachdem wir im September 2016 unsere Vertriebs- und Verkaufsvereinbarung für sie unterzeichnet haben. FlexQube hat bereits mehrere tausend Waggons von verschiedenen Kunden mit der Liftrunner-Lösung von Still in Betrieb. Aber dies ist die erste Geschäftsabwicklung, bei der wir Wagen an ein Dritt-Logistik-Unternehmen verkaufen, ein Phänomen, das in der Branche immer geläufiger wird.“

www.flexqube.com