Justin Bieber: Purpose World Tour 2016/2017

Mit 138 Shows in 15 Monaten auf über fünf Kontinente ist Justin Biebers Marathon "Purpose World Tour" auf dem besten Weg, einen Platz unter den fünf Top-Touren von 2016 zu ergattern. Der Erfolg der Tour beruht sicher auch auf der engen Verbindung zwischen dem Künstler und seinen Fans und wird mit einer weit ins Publikum reichenden Bühne und einem Meyer Sound Leo Family System von VER Tour Sound unterstützt.



Produktionsmanager Chris Gratton und FOH Ingenieur Ken "Pooch" Van Druten wählten gemeinsam ein Leo Family System für diese Tour. „Chris hatte bei einer früheren Tour mit Ariana Grande zum ersten Mal solch ein System benutzt und er schlug vor, das zu wiederholen,“ erinnert sich Van Druten. „Obwohl ich noch nie mit einem Leo-System getourt war, hatte ich es bei Ariana gehört und auch bei Judas Priest, gemischt von Martin Walker, dessen Arbeit ich sehr respektiere. Ich stimmte also zu und es stand schnell fest, dass es für diesen Künstler auf dieser Tour das Beste ist. Es gibt uns bei jeder Show den Klang, den wir wollen und es ist schnell einsatzbereit.“



Van Drutens bereits zwei Jahrzehnte dauernde Karriere bei hochrangigen Touren basiert auf einem geübten Ohr, das es versteht, den Künstler mit dem Publikum zu verbinden und begann mit der legendären Whitney Houston und umfasst heute Touren von Eminem, System of a Down, Motley Crue und - seit acht Jahren Linkin Park. „Für Justin Bieber ist der Schlüssel, einen Vocal Sound zu kreieren, der sowohl kräftig als auch intim ist,“ so Van Druten.



"Das Design bietet auch die kreative Verwendung von Plug-ins aus dem Mischpult", berichtet Van Druten weiter. „Die Fans wollen jedes noch so kleine Detail hören, nicht nur bei den Songs sondern auch wenn Justin mit dem Publikum spricht. Ich nutze Kompressor-Plug-ins um seine Stimme im Vordergrund zu halten und finde es einfacher, hier den Klang zu bekommen, den ich will, wenn ich keine Crossover in dem Bereich in dem ich arbeite berücksichtigen muss.“



Das Meyer Sound System, das für eine 270 Grad Beschallung in großen Arenen konzipiert ist, nutzt für die Front Hangs je 14 Leo Line Array Lautsprecher über vier Lyon Line Array Lautsprechern pro Seite. Am Übergang zu den Seiten bestehen die Arrays aus 16 Lyon pro Seite, dazu weitere 12 Lyon an den Seiten als Outfill. Bassleistung kommt von 24 1100-LFC Low-frequency Control Elements, die gleichmäßig verteilt geflogen und am Boden gestackt sind. Acht Leopard Line Array Lautsprecher werden einzeln als Front Fills genutzt, das Lautsprecher Management-System besteht aus 14 Galileo Callisto Processors.



Laut Van Druten hat sich die Flexibilität der Callisto Processors in dem mehrzonigen, self-powered System bewährt und meistert die größte Herausforderung der Tour. "Diese Produktion hat nicht nur einen langen Bühnenlaufsteg in das Publikum hinein, sondern lässt Justin - und seine Tänzer - auf einer fliegenden Bühne im Saal herumfliegen. Für fast die Hälfte der Show ist Justin mit einem offenen Mikrofon fast 40 Meter vor den Arrays, und wenn die Bühne ihn bis auf 50 Meter in die Höhe hebt, befindet er sich im Abstrahlbereich der Long-throw Arrays. Das zu versuchen, ist relativ schwierig, aber wir können es durch die Einteilung von Zonen im Callisto mit Presets für Level und EQ-Änderungen für die Zonen direkt vor seinem Mikrofon sehr gut kontrollieren. Das erfordert natürlich ein besonderes Können von den Systemtechnikern und ich ziehe meinen Hut vor Brett Stec und Chris "Cookie" Hoff“



Die massive Inszenierung der Tour, sowie die anspruchsvollen Video- und Beleuchtungssysteme (ebenfalls von VER), machen Back-to-Back-Tourdaten zu einer besonderen zeitlichen Herausforderung. "Wir haben insgesamt über 140 Riggingpunkte. Das bedeutet, dass wir die PA erst 15 Minuten vor Einlass hören können, wir time alignen das System, EQen ein bisschen und los geht's." Am anderen Ende des Systems mischt Van Druten auf einem DiGiCo SD7 mit Waves Plug-ins. Das Drahtlossystem ist ein Shure Axial, Biebers Mikrofon ist mit einer Telefunken M80 Kapsel ausgestattet.



Mit dem Album "Purpose World Tour", das Ende 2015 erschien, ist Biebers Karriere wieder durchgestartet und festigt seinen Status, als einen der weltweit erfolgreichsten Konzertmagneten. Bei den jüngsten American Music Awards z. B. nahm Bieber die Ehrungen für das beste Album, das beste Lied, das beste Video und den besten männlichen Künstler mit nach Hause.



Fotos: Andrew Benge





Setlist



Mark My Words

Where Are Ü Now (Jack Ü)

Get Used to It

I'll Show You

The Feeling

Boyfriend

Look At The Stars

Cold Water (Major Lazer) (Acoustic)

Love Yourself (Acoustic)

Been You (Acoustic)

Company

No Sense

Hold Tight

No Pressure

As Long As You Love Me

Children

Let Me Love You (DJ Snake)

Life Is Worth Living

What Do You Mean?

Baby

Purpose



Sorry





Tour Dates 2017 (Europe)



03.06.2017 Pinkpop Festival, Landgraaf, Netherlands

05.06.2017 Jydsk Væddelosbane, Aarhus, Denmark

07.06.2017 Big Summer Fest, Stavanger, Norway

10.06.2017 Gardet Open Air Venue, Stockholm, Sweden

15.06.2017 Stade De Suisse, Bern, Switzerland

18.06.2017 I-Days Festival, Monza, Italy

21.06.2017 RDS Main Hall, Dublin, Ireland

24.06.2017 North Summer Festival, Villenueve D'ascq, France

25.06.2017 Wireless Germany Festival, Commerzbank Arena, Frankfurt

30.06.2017 Principality Stadium, Cardiff, UK

02.07.2017 Barclaycard British Summer Time Festival, Hyde Park, London, UK



Complete tour/161 shows:

https://en.wikipedia.org/wiki/Purpose_World_Tour