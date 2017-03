Insglück startet Testlauf für die Expo 2017

Bei einem Probelauf Mitte Februar 2017 präsentierte die Arbeitsgemeinschaft aus Insglück, GTP2 Architekten und MAC Messe- und Ausstellungscenter Service dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und der Hamburg Messe und Congress GmbH Testversionen der Exponate des deutschen Pavillons.

Höhepunkt bildete die Vorführung einer rund fünfminütigen immersiven Energy-Show: Die Besucher fanden sich dafür an einem runden Tisch mit sechs Metern Durchmesser ein. Mit Smartsticks und zuvor gesammelten Smartpoints aktivierten die jeweils vierzig Besucher die Show und erlebten, wie sie mit ihrem Wissen und ihrer Energie die Welt zum Besseren verändern können.

Hierfür wurde ein tageslichtloser, zwölfeckiger und sechs Meter hoher Raum aus einer abgehangenen und verspiegelten Konstruktion errichtet. Im Zentrum stand der runde Projektionstisch, der von zwei 4K-Laser-Projektoren bespielt wurde. Sechs HD-Projektoren bespielten das umlaufende Panorama, das sich in sechs raumhohen Spiegelflächen zwischen den Projektionsflächen unendlich spiegelte. Die Verbindung zwischen Tisch und Panorama schlug ein Laser, der Energien zwischen den beiden Erzählebenen fließen ließ. Zudem kam ein Surround-Soundsystem zum Einsatz.

Pavillonkommissar Dietmar Schmitz vom verantwortlichen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zog ein positives Fazit: „Die Präsentation hat einen hervorragenden Eindruck von der Ausstellung und der Energy-Show des Deutschen Pavillons vermittelt.“ Detlef Wintzen, Geschäftsführender Gesellschafter von Insglück, ergänzt: „Für uns war es wichtig, dass die Exponate anhand von Prototypen und Mustern getestet werden, bevor sie im Deutschen Pavillon fest eingebaut werden.“

Im Mittelpunkt der deutschen Beteiligung an der Weltausstellung in Kasachstan vom 10. Juni bis 10. September 2017 steht die Energiewende „Made in Germany“. In einer Mischung aus Information und Entertainment werden Technologien, Verfahren und Lösungen vorgestellt. Für das Konzept und die Realisierung des Deutschen Pavillons zeichnen Insglück als Leadagentur, GTP2 Architekten und MAC Messe- und Ausstellungscenter Service verantwortlich.

