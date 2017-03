Hohe Nachfrage nach Harting-Schnellladetechnik





Ihre Premiere feierte die Harting-Schnellladetechnik auf dem Genfer Autosalon 2016. Jetzt verzeichnet die Tochtergesellschaft Harting Automotive eine rasante Nachfrage. „Fast alle neuen E-Auto-Konzepte der großen OEM setzen neben konventioneller Ladetechnik auf leistungsstarkes Schnelladen, um so die Akzeptanz beim Autofahrer zu verbessern und den Durchbruch zu schaffen“, sagt Marco Grinblats, Business Unit Manager E-Mobility bei Harting Automotive.

Harting stellt auf Basis seiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit der Anschluss- und Übertragungstechnik von Daten, Signalen und Strom seit einigen Jahren Produkte und Lösungen für die E-Mobility her. Die Tochtergesellschaft Harting Automotive entwickelt und produziert Lade-Equipment für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge. Hierzu zählen unter anderem Mode-2-Ladekabel, Mode-3-Ladekabel und DC-Schnellladestecker mit Zulassungen und Zertifikaten für alle spezifischen Märkte und gesetzlichen Anforderungen weltweit.

Kunden können das Equipment nach ihren eigenen Anforderungen einsetzen, da die Harting-Fahrzeugladekabel in allen drei weltweit eingesetzten Stecksystemversionen (mit den entsprechenden Zulassungen) für die gängigen AC-Ladeschnittstellen erhältlich sind. So ist der Typ-1-Stecker für AC nach UL, CE und JET/PSE zertifiziert, der Typ-2-Stecker für AC nach UL/VDE. Der Harting-Stecker GB China erfüllt die CQC-Norm. Harting Automotive wird seine Palette an E-Mobility-Lösungen auf der Hannover Messe (24. bis 28. April 201, Halle 11, Stand C15) vorstellen.

