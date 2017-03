HD Wireless realisiert Live-Übertragung vom Istanbul-Marathon





Startbereit blickten am 13. November 2016 die Läufer auf die Brücke über den Bosporus anlässlich des „Istanbul Eurasia Marathon 2016“. Am Himmel darüber kreisten drei Helikopter für die Live-Übertragung dieses weltweit einzigen interkontinentalen Marathonlaufes. Kameras für Live-Bilder von den Läufern befanden sich an Hubschraubern und auf Motorrädern.

Verantwortlich für die Bildübertragung im Auftrag des türkischen Broadcast-Dienstleisters Kamera Teknik war HD Wireless aus Mechernich. Für den Istanbul-Marathon entschied sich der Broadcaster in Zusammenarbeit mit HD Wireless für den Einsatz von insgesamt drei Hubschraubern: einer mit Kamera- und einer mit Relais-Funktion sowie ein weiterer mit beiden Funktionen.

Zwei Motorräder hatten den führenden Läufer und die führende Läuferin im Blickwinkel. Die Kamera eines dritten Motorrades übermittelte Live-Impressionen vom gesamten Läuferfeld an die Hubschrauber. „Wir haben zwei Relais-Helikopter mit Empfangs- und Sendetechnik ausgestattet, um bei den recht großen Abständen der Motorräder zuverlässige Bildsignale übertragen zu können“, erklärt Patrick Nußbaum, Geschäftsführer von HD Wireless. „Gleichzeitig verschafften wir uns eine solide Signal-Sicherheit mit redundanten Relais-Stationen in der Luft.“

Die Hubschrauber übermittelten die empfangenen HF-Signale der Motorrad-Kameras als ASI-Transportstrom an ein vernetztes Antennen-Array am Boden. Dorthin sendeten ebenfalls live die Helikopter ihre Luftaufnahmen vom Sportevent. Sie waren dazu mit kreiselstabilisierten Cineflex-Kamerasystemen ausgerüstet.

In der Summe übergab HD Wireless am Ende der Signalkette dem Host-Broadcaster für die Live-Übertragung im türkischen Fernsehen fünf Bildsignale an den Ü-Wagen und war gleichzeitig für die gesamte Teamfunk-Kommunikation vom Boden zu allen Luftstationen zuständig.

