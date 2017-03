Gewinner des Meeting Experts Green Award

Anlässlich der Greenmeetings und Events Konferenz in Waiblingen wurden am Abend des 13. Februar 2017 zum dritten Mal die Meeting Experts Green Awards verliehen, um das Engagement in der Veranstaltungsbranche zum Thema Nachhaltigkeit zu würdigen. Ausrichter der Meeting Experts Green Awards sind das GCB German Convention Bureau e.V. und der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC).

Die Preise wurden von einer unabhängigen Jury in fünf Kategorien vergeben. Die Gewinner sind: HCC Hannover Congress Centrum in der Kategorie „Energiemanagement/Ressourcenschonung“, ORF Österreichischer Rundfunk mit dem Eurovision Song Contest 2015 als „Nachhaltige Veranstaltung“, LindenGut als „Nachhaltige(s) Veranstaltungs-Zentrum/Location/Hotel“, Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH für „Nachhaltiges Personalmanagement“ und Fairgourmet GmbH als „Nachhaltiges Unternehmen“.

Zu den Mitgliedern der Jury des diesjährigen Meeting Experts Green Award gehörten Anja Lindner (Ernährung - Leben - Kultur), Dr. Stefan Müssig (1. Vorstand des Bundesverbandes für Umweltberatung e.V.), Professor Dr. Markus Große Ophoff (Honorarprofessor für Veranstaltungsmanagement und Nachhaltigkeitskommunikation), Professor Dr. Michael-Thaddäus Schreiber (Geschäftsführer des Europäischen Instituts für Tagungs-Wirtschaft an der Hochschule Harz in Wernigerode), Dr. Gunther Tiersch (Dipl. Meteorologe und verantwortlich für die Wetterredaktion des ZDF) und Dirk Walterspacher (Geschäftsführer Carbon Business/CO2OL bei der Forest Finance Gruppe). Sie entschieden nach den Kriterien „Innovationsgrad & Originalität“, „Realisierbarkeit & Übertragbarkeit“, „Sinnhaftigkeit & Relevanz“, „Kosten & Nutzen“ sowie „Evaluation & Dokumentation“ über die Award-Vergabe.

www.greenmeetings-events.de