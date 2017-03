Focusrite stellt iTrack One Pre vor





Focusrite präsentiert mit dem iTrack One Pre einen neuen Mikrofon-Vorverstärker und Gitarren-Eingang im Mini-Format. Damit können Audio-Signale in hoher Auflösung ohne Netzteil mit einem iPhone oder iPad aufgenommen werden.

iTrack One Pre wird an iOS-Geräte angeschlossen, anschließend werden Mikrofon oder Gitarre mit iTrack One Pre verbunden, um direkt in den Lieblings-Recording-Apps des Users aufzunehmen. iTrack One Pre ist offiziell von Apple zertifiziert (Apple MFi certified). Es können auch Kondensatormikrofone angeschlossen und mit Phantomspeisung versorgt werden, ohne dass dafür ein externes Netzteil erforderlich ist.

www.focusrite.com