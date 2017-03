FAMAB und Vertreter der TU Chemnitz gründen RIFEL e.V.

Der FAMAB Kommunikationsverband e.V. und Vertreter der Technischen Universität Chemnitz gründen das Research Institute for Exhibition and Live-Communication (RIFEL e.V.), das erste Forschungsinstitut der Live-Kommunikations-Branche auf internationaler Ebene, und legen damit den Grundstein für umfangreiche Forschungsarbeiten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis.

Mit über 7 Mrd. Euro Budget nimmt die Branche der Integrated Brand Experiences einen bedeutenden Platz im Rahmen des Kommunikationsmarktes ein, ohne bislang adäquat wissenschaftlich begleitet zu werden. Hier setzt das RIFEL künftig an. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Stakeholder unserer Branche an einen Tisch zu holen und gemeinsam für unsere zukünftige Entwicklung drängende Fragen zu stellen. Die Antworten werden in Form von unterschiedlichen Studien gegeben, und dadurch profitiert dann die gesamte Branche der Integrated Brand Experiences“, so Jan Kalbfleisch, FAMAB-Geschäftsführer und Schatzmeister des RIFEL.

Die Aufgaben des RIFEL reichen von Trendstudien und Zukunftsszenarien über die Erhebung von Facts & Figures zu Markt, Akteuren und Rahmenbedingungen bis hin zur Wirkungsforschung zur Bewertung des Wertschöpfungsbeitrages der Branche. Insbesondere auch die Auftraggeber sind zur Mitarbeit eingeladen.

„RIFEL ist für unsere Branche so wichtig, um endlich erwachsen zu werden. Auch die Live-Kommunikation muss ihre wirtschaftliche Wirksamkeit belegen können wie die anderen Disziplinen. Wir benötigen mehr Fakten und Zahlen, deshalb ist das RIFEL das längst überfällige Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft, um das Thema Messbarkeit zu erforschen“, sagt Reinhard B. Pommerel, geschäftsführender Gesellschafter der Pommerel Live-Marketing GmbH und als FAMAB Research-Projektgruppensprecher erster Vorstandsvorsitzender des Instituts.

„Mit unserem Lehrstuhl Marketing sind wir seit über zwanzig Jahren ein Kompetenzzentrum für die Eventforschung und beschäftigen uns intensiv mit den Anforderungen der Live-Kommunikation. Für mich ist die Gründung des Instituts deshalb eine absolute Herzensangelegenheit und ein längst überfälliger Evolutionsschritt für die Branche“, sagt Univ.-Prof. Dr. Cornelia Zanger vom Lehrstuhl Marketing und Handelsbetriebslehre an der TU Chemnitz und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des RIFEL.

Die Gründungsmitglieder des RIFEL sind Ralph Hartmann (Hartmannvonsiebenthal GmbH), Jörn Huber (Pro Event Live-Communication GmbH), Jan Kalbfleisch (FAMAB Kommunikationsverband e.V.), Conny Lobert (Plan-j GmbH), Sabine Loos (Westfalenhallen Dortmund GmbH), Reinhard B. Pommerel (Pommerel Live-Marketing GmbH), Andreas Weber (Expopartner GmbH), Michael Wenisch (TUCed - An-Institut für Transfer und Weiterbildung GmbH) und Univ.-Prof. Dr. Cornelia Zanger (Technische Universität Chemnitz).

www.rifel-institut.de