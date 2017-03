ETC-Trainingstermine in Holzkirchen





Auch im Jahr 2017 bietet die ETC GmbH an ihrem Firmensitz in Holzkirchen monatliche Schulungen an. Im Mittelpunkt der kostenlosen Kurse stehen die Konsolen-Familien Eos und Cobalt sowie Netzwerktechnik-Schulungen für Beleuchter. Weitere Trainings in anderen deutschen Städten sind geplant und werden unter www.etcconnect.com bekanntgegeben.

Die ETC-Kurse sind in Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene unterteilt, wobei Anfängerkurse als Voraussetzung für den Besuch weiterführender Schulungen dienen. Praxisnahe Hands-on stehen bei allen Schulungen im Vordergrund. Alle Kurse sind auf jeweils zwölf Teilnehmer begrenzt, Anmeldungen werden gemäß ihres Eingangs berücksichtigt. Die Schulungen finden in Holzkirchen jeweils in der letzten Monatswoche statt und dauern von 10 bis 17 Uhr. Ein (ebenfalls kostenloses) Mittagessen ist inklusive.

Die Eos-Anwenderschulung für Anfänger gibt einen Überblick über Aufteilung und Bedienelemente der Konsolen, über die Hauptfunktionen und Navigation. Die Seminarleiter vermitteln beispielsweise die Technik, konventionelle und bewegte Scheinwerfer zu patchen und zu steuern. Im zweiten Teil der Veranstaltung üben die Teilnehmer die Erstellung von Paletten, Gruppen und Stimmungen sowie die Verwendung von Submastern und Effekten. Im Fortgeschrittenen-Kurs stehen unter anderem komplexe Programmierungen und Tricks für Moving Lights, Grundlagen der Arbeit mit Multi-Cuelists und Mehrbenutzer-Arbeit mit Partitionen auf der Agenda.

Im Cobalt-Anfängerkursus lernen die Lichtschaffenden alle Grundfunktionen der Cobalt-Konsolen kennen, darunter: die Navigation auf der Konsole und die Grundkenntnisse der Programmierung von konventionellen Scheinwerfern und Moving Lights. Weitere Themen sind: die Features der Cobalt Software (wie Channel-Layouts), das Editieren dynamischer Effekte, Track Editing und Sequenzlisten. Zu den Lerninhalten des Fortgeschrittenen-Kurses zählen komplexe Steuerungen, Tricks für die Moving Light-Steuerung, Möglichkeiten des neuen Effekt-Pakets, Media-Server-Steuerung sowie Arbeiten im Netzwerk.

Letzteres ist ein besonders komplexes Thema, das immer wichtiger wird. Aus diesem Grund widmet ETC der Netzwerktechnik einen eigenen Kurs. In der Anfänger-Schulung werden Basics erklärt wie DMX und RDM, Netzwerk-Grundlagen, Adressierung, Netzwerk-Protokolle und Software. Fortgeschrittene erfahren alles über Managed Switches, W-LAN-Konfiguration, Netzwerkuntersuchungssoftware und Multi-Konsolen-Betrieb.

Kommende Termine:

Eos für Anfänger

27. März 2017

24. April 2017

29. Mai 2017

26. Juni 2017

Eos für Fortgeschrittene

28. März 2017

25. April 2017

30. Mai 2017

27. Juni 2017

Netzwerktechnik für Anfänger

29. März 2017

26. April 2017

28. Juni 2017

Netzwerktechnik für Fortgeschrittene

30. März 2017

27. April 2017

29. Juni 2017

(Fotos: David Nevala/Ueli Riegg)

www.etcconnect.com