ETC-Equipment für Kabarett-Aufzeichnungen im WDR genutzt





Anfang 2017 zeigte der WDR die im vergangenen Jahr aufgezeichneten Auftritte der Kabarettisten Frieda Braun und Robert Griess. Griess trat in der Comedia in Köln auf, Braun performte im Kolpinghaus in Brilon. Im Auftrag des Fernsehsenders WDR führte die Wuppertaler TV- und Filmproduktionsfirma Aerovision Broadcast die zwei TV-Produktionen durch. Lichtdesigner Markus Friele setzte jeweils eine Cobalt 10-Lichtkonsole aus dem Hause ETC ein.

Zudem kamen neben klassischen Stufenlinsen und Profilscheinwerfern für die Führung sowie Moving Lights für die Effektbeleuchtung für den Hintergrund zahlreiche ETC ColorSource PAR zum Einsatz. Auf Bodenstativen installiert leuchteten sie den Hintergrund in verschiedenen Farben aus. Für die Scheinwerfer-Einrichtung setzte Friele auf RDM. Mittels der Cobalt 10 konnten die Schweinwerfer adressiert werden.

www.etcconnect.com