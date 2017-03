ETC CUE Konferenz im Juli





Vom 21. bis 23. Juli 2017 findet die vierte CUE (Create Understand Experience) Professional Development Konferenz von ETC in Madison (USA) statt. Bei dem alle zwei Jahre durchgeführten Seminar können ETC-Endnutzer aller Qualifikationsgrade ihr Wissen erweitern. Studenten haben zudem die Möglichkeit, praktische Erfahrung mit der Technologie zu sammeln, die sie im späteren Berufsleben verwenden werden.

In Anlehnung an die in den USA weit verbreiteten Summer Camps umfasst das diesjährige CUE-Programm Gastredner, drei Tage voller Kurse sowie Networking-Möglichkeiten mit Branchenkollegen und den ETC-Profis, die die Produkte des Unternehmens entwickelt haben. Die Kurse beinhalten ganztägige Einweisungen für Konsolenprogrammierer, Lichtdesigner, Ausbilder und Techniker.

Für Teilnehmer, die besonders an Bildungsinhalten interessiert sind, bietet ETC am Samstagabend und ganztätig am Sonntag eine Auswahl von Veranstaltungen an. Mehrere Events und Führungen durch die ETC-Fabrik runden das Programm ab.

www.etcconnect.com