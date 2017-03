Esylux bringt Celine Quadro-Sets auf den Markt





Esylux präsentiert mit den Celine Quadro-Sets erstmals eine Systemlösung für intelligentes Arbeitslicht, die Leuchten, Sensorik und Steuereinheit modular miteinander verbindet. Die Esylux Light Box, die bei den gleichnamigen Sets der Serie Nova in die Masterleuchten integriert ist, tritt damit erstmals separat in Erscheinung.

Celine Quadro-Sets kombinieren vollflächige LED-Deckenleuchten mit der separaten PIR- und Lichtsensorik eines Präsenzmelders sowie der ebenfalls separaten Steuereinheit der Esylux Light Box. Die Deckenleuchten passen in das typische Rastermaß abgehängter Decken von 600 x 600 oder 625 x 625 mm und lassen sich per Plug-and-play mit der ELC verbinden.

Diese enthält die Spannungsversorgung für alle Systemleuchten und realisiert im Zusammenspiel mit der Präsenz- und Lichtsensorik eine präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung, einschließlich einer individuellen Szenensteuerung. In der höchsten Ausbaustufe erzeugt das System das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technology von Esylux.

Was die Raumgröße betrifft, lässt sich das System allen gängigen Umgebungsanforderungen anpassen. Die Celine Quadro-Sets selbst enthalten vier Leuchten, doch es besteht auch die Möglichkeit, eine geringere Anzahl mit der Esylux Light Box zu kombinieren und per Plug-and-play zu verbinden. Für besonders umfangreiche Installationen können bis zu 20 Quadro-Sets miteinander kombiniert werden.

Ergänzend oder alternativ lassen sich auch bis zu 4 x 25 DALI-fähige Standardleuchten an die in die ELC integrierten Schnittstellen anschließen, für einen Broadcast-Betrieb in bis zu vier separaten Kanälen. Der DALI-Switch für ein präsenzabhängiges Schalten konventioneller Verbraucher ist ebenfalls integrierbar.

Zur Steuerung des Systems stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. In der Grundausführung lassen sich Helligkeit und ggf. Lichtfarbe per 230 V- und DALI-Taster sowie der Esylux Universal-Fernbedienung verändern und in individuellen Szenen abrufen. Daneben stehen Bluetooth-fähige Varianten für eine Bedienung per App bereit. Alternativ hat der Hersteller Ausführungen entwickelt, die mittels eingebautem KNX-Modul ohne zusätzliches Gateway in eine KNX-Gebäudeautomation eingebunden werden können.

