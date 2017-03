Equipment-Neuigkeiten von Ross Video

Nachdem Ross Video bereits den Carbonite sowie den Carbonite Black in Deutschland und Österreich verbreitet hat, rückt nun auch der „kleine Bruder“, der Carbonite Black Solo, in den Fokus. Neben Kunden aus dem Produktionsumfeld haben sich auch mehrere Rentalhäuser, u.a. die Lang AG und Wilhelm & Willhalm Event Technology, für den Carbonite Black Solo entschieden.

Der Carbonite Black Solo ist ein kleiner Produktionsmischer mit 9 Eingängen (6x SDI, 3x HDMI), 6 Ausgängen (5x SDI, 1x HDI), 1 ME, 2 MiniMEs und integriertem Multiviewer. Genau wie die großen Carbonite-Modelle bietet auch der Carbonite Black Solo eine Schnittstelle zu Dashboard, für Konfigurationen und Smart Production.

Zurzeit gibt es außerdem zu jedem Carbonite eine XPression LiveCG-Grafik-Lizenz gratis dazu. Der Carbonite Black Solo ist als All-in-One-System, als Mainframe only mit Software Controlpanel oder ganz klassisch mit einem abgesetzten Bedienteil erhältlich.

Ross Video vermeldet darüber hinaus, dass die auf der IBC 2016 vorgestellte PTZ-Kamera Pivot mit 20-fach optischem Zoom ab sofort lieferbar ist. Die Kamera kann entweder direkt über einen Carbonite-Videomischer oder über die Steuersoftware Dashboard von Ross Video gesteuert werden.

Außerdem hat Ross Video das Preis- und Lizenzmodell für die Routingplattform Ultrix überarbeitet. Während Ultrimix, das Audio-Processing, zunächst als Lizenz pro 16x16 Slot angeboten wurde, ist es nun Bestandteil des Standardsystems, genau wie die Clean-Switch-Funktionalität Ultriclean. Ultrispeed, die 12G-Lizenz, ist ab sofort nicht mehr per 16x16 Slot lizensiert, sondern systemweit. Die Ultriscape-Multiviewer werden nach wie vor einzeln freigeschaltet. Alle Optionen sind per Softwarekey freischaltbar.

Auf der NAB 2017 präsentiert Ross Video Neuigkeiten und sein gesamtes Technik-Portfolio in der North Hall, Stand N3706. Am 23. April gibt es um 17 Uhr eine Keynote-Show von David Ross zu allen NAB-Neuheiten im Tuscany Suites & Casino, Las Vegas. MCI wird den Ross Carbonite Black Solo zudem vom 4. bis 7. April 2017 in Frankfurt am Main im Rahmen der Prolight + Sound (Halle 3.0, Stand B15) präsentieren.

www.mci.de