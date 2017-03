Dejan Todorović

Dirigent Acoustics übernimmt ab sofort den Vertrieb von StageTec-Produkten in Serbien. „Wir freuen uns, mit Dirigent Acoustics einen bekannten Vertriebspartner gefunden zu haben. Die Region um den Balkan bietet gute Wachstumschancen für Hersteller professioneller Audiotechnik. Die wollen wir gemeinsam nutzen“, kommentiert Alexander Nemes, Vertriebsleiter bei Stage Tec.

Dejan Todorović, Gründer und Geschäftsführer von Dirigent Acoustics, studierte an der Universität von Belgrad und ist seit 2000 in den Bereichen Audiotechnik, Akustik und Lärmschutz tätig. Er lehrte am Laboratorium für Akustik der Universität Belgrad und verfasste mehrere wissenschaftliche Arbeiten und Lehrbücher. Neun Jahre lang sammelte Todorović Erfahrungen beim RTS-Rundfunk in Belgrad als Leiter für Systemtechnik. Er ist zudem Gründer und Organisator der zweijährlich stattfindenden Messe Taktons International Conference und engagiert sich in der AES.

