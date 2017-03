Dante-Interfacekarte für Clear-Com Intercom lieferbar

Die auf der ISE 2017 in Amsterdam vorgestellte Interfacekarte für das Audionetzwerk Dante ist ab sofort verfügbar. Die Karte kann in Verbindung mit den Eclipse-HX-Matrixsystemen Delta, Median und Omega eingesetzt werden, um eine nahtlose Anbindung über TCP/IP an Audiointerfaces oder Mischpulte über Dante zu realisieren.

Clear-Com bietet die Möglichkeit, bis zu 64 Kanäle bidirektional in das Intercom-System einzubinden. Abtastraten sind zwischen 44,1 kHz, 48 kHz und 96 kHz wählbar. Eine Übernahme von Labels zur Anzeige auf Intercom-Sprechstellen wird ebenfalls unterstützt.

Die Dante-Karte kann ebenfalls zur intelligenten Vernetzung (Trunking) von Eclipse-HX-Matrizen verwendet werden. Sie bietet redundante LAN-Schnittstellen über RJ45 oder über Fiber und ist zugleich mit dem offenen Standard AES67 kompatibel.

Neben der neuen Dante-Karte ist auch die EHX-Konfigurationssoftware Version 8.8 mit neuen Features und Dante-Unterstützung erhältlich.

