Cordial stellt neue Adapter vor

Verleiher und Eventdienstleister investieren im Zuge des allgegenwärtigen Trends zu Audio/Video over IP zunehmend in hochwertige Netzwerk-Kabeltrommeln. Cordial erweitert jetzt deren Nutzungsmöglichkeiten durch vier Adapter. Die neuen Ethercon Quad DMX-AES/EBU-Adapter nutzen hierbei jeweils ein Aderpärchen eines gebräuchlichen 4-paarigen CAT-Kabels und ermöglichen so den Transport von vier parallelen DMX- oder AES/EBU-Signalen.

Angeboten werden Versionen mit schwarzen Male oder Female Neutrik XLR Metall-Steckverbindern in drei- oder fünfpoliger Ausführung. Die Einzelkabel sind TIA 568 A-farbmarkiert und enden nach 70 cm Spliss in einer Metall-Kabelbuchse mit Zugentlastung und Knickschutz auf Basis des Neutrik NE8FF. Cordial empfiehlt für die dazwischenliegende Langstrecke Netzwerkkabel mit mindestens einem Gesamtschirm.

www.cordial.eu