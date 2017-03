Copytrack veröffentlicht kostenlose Schnittstellen für Entwickler, Fotografen und Bilddatenbanken

Copytrack stellt ab sofort Schnittstellen (Application Programming Interfaces, kurz API) für seinen Service zur Verfügung. Das Portal für Recherche und Klärung von Bildrechtmissbrauch ermöglicht damit die grenzenlose Anbindung an seinen Service. Mittels der User-API können Entwickler ab sofort die Services des Berliner Unternehmens in ihre Web- und App-Angebote integrieren. Copytrack bietet damit Nutzern Zugriff auf seine Technologie.

Entwickler können eigene Anwendungen und Plug-Ins zur Anbindung an Copytrack programmieren. Mit der Business-API stellt das Unternehmen eine erweiterte Schnittstelle bereit. Diese ermöglicht Bildagenturen, Verlagen und Nachrichtenagenturen eine Integration für ihre Kunden und Partner in die entwickelten Apps.

Um den Service für unterschiedliche Ansprüche zu optimieren, hat das Team von Copytrack zwei Schnittstellen entwickelt. Die User-API richtet sich an alle Entwickler, die das Copytrack-Angebot über andere Services und Anwendungen verfügbar machen wollen. Denkbar sind zum Beispiel Programme wie Adobe-Lightroom, -Photoshop oder Gimp.

Mittels der neuen Schnittstelle können von Copytrack-Kunden und deren Entwicklern eigene Anbindungen programmiert und unmittelbare Verknüpfungen zwischen diesen und ihrem bestehenden Copytrack-Konto hergestellt werden. Nutzer wie Fotografen oder Grafiker können so ihre Bilder Stück für Stück oder auch gebündelt in „Collections" direkt aus dem Programm in ihr Copytrack-Konto hochladen. Die Recherche nach deren Weiterverwendung startet anschließend automatisch.

Des Weiteren ermöglicht die API eine vollständig automatisierte Synchronisation zwischen verschiedenen Programmen und dem Copytrack-Konto. Erkennt Copytrack Duplikate der Bilder im Internet, wird dies den Kunden direkt in der Anwendung angezeigt. Die Business-API richtet sich unter anderem an Partner wie Verlage, Bildagenturen und Bildportale. Durch sie kann das Copytrack-Angebot in eigene Services und Anwendungen integriert werden. Wie bei der User-API können die Arbeitsabläufe bei den Partnern optimiert werden.

Auch die Kunden der Partner profitieren von der neuen Schnittstelle, die es erlaubt, automatisiert ein eigenes Copytrack-Konto durch das Partnerportal anzulegen. Bilder oder Grafiken werden dann direkt aus der Anwendung bzw. dem Portal des Partners bei Copytrack importiert. Treffer von Bildverwendungen im Internet werden den Nutzern im Partnerportal angezeigt.

www.copytrack.com