Christie Pandoras Box und Widget Designer gewinnen InAVation Award

Christie Pandoras Box 6.0 und der Widget Designer 6.0 haben den InAVation Award 2017 in der Kategorie „Technology for Entertainment and Live Video“ (Unterhaltungs- und Live-Video-Technologie) gewonnen. Der Preis wurde im Rahmen einer Galaveranstaltung am ersten Abend der ISE verliehen.

„Diese Auszeichnung würdigt das Engagement und die Ressourcen, die das Christie Pandoras Box-Team immer wieder in die Produktentwicklung eingebracht hat“, sagt Markus Zeppenfeld, Technical Product Manager, Christie. „Wir sind extrem stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns sehr.“

www.christieemea.com