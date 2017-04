Christie Pandoras Box synchronisiert über 100 Millionen Pixel im Meraas City Walk in Dubai

Christie Pandoras Box synchronisiert im Meraas City Walk in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) über 100 Millionen Pixel. Meraas hatte sich mit der Bitte an Float4 gewandt, für den City Walk ein charakteristisches digitales Merkmal zu schaffen. Das Konzept entwickelte sich zu einem digitalen Outdoor-Erlebnis, das mehr als dreißig LED-Installationen, fast ebenso viele Projektoren und eine Wasserfontänen-Show mit Wasserleinwänden umfasst. Insgesamt wird eine Fläche in der Größe von zwölf Fußballfeldern mit über 100 Millionen Pixeln bespielt.

Gemeinsam mit XYZ Cultural Technology, einem langjährigen Christie-Partner, arbeitete Float4 an der Entwicklung eines Systems, das leistungsstark genug war, um 100 Millionen Pixel zu synchronisieren und zu steuern. XYZ verwendete Christie Pandoras Box Player, Manager und den Widget Designer, um das digitale Gesamterlebnis zu realisieren.

Mit Christie Pandoras Box konnte XYZ verschiedene, zeitlich geplante Inhalte - wie Ambiente schaffende Elemente, Werbung und Showinhalte - auf verschiedenen Flächen nahtlos verwalten und mit der Proof-of-Playback-Möglichkeit alles synchronisieren. Es gibt zudem eine Tages- und eine Abendshow.

„Eine der Herausforderungen bestand darin, Inhalte zu generieren, die auf verschiedenen Displays für Werbung, für Hintergründe und für Shows verwendet werden sollten, die aber wiederum auch alle zusammenarbeiten sollten“, sagt Alexander Simionescu, Mitbegründer von Float4. „Was sollten wir mit einer 85-Meter-Wand und der Projektion auf einem 100 Meter langen Fußbodenbereich und schließlich mit der Wasserfontäne machen? Alle erfordern verschiedene Bildseitenverhältnisse und Technologien. Es mussten viele verschiedene Technologien an einem Ort zusammenwirken.“

