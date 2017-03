Christian Bozeat

Mit einem neuen Büro in Großbritannien intensiviert die Stuttgarter Macom GmbH ihre internationale Marktbearbeitung. Christian Bozeat übernimmt als Managing Director seit Ende 2016 den Aufbau und die Leitung des neuen Büros.

Im Zentrum stehen dabei das Projektgeschäft im Bereich der medientechnischen Fachplanung, aber auch Zukunftsthemen für den Einsatz von Medientechnik wie Kollaborationslösungen, neue Arbeitswelten und die interaktive Markenpräsentation.

Bozeat arbeitet seit 1999 in der britischen Medientechnik-Industrie und war dabei für verschiedene Integratoren tätig. Der 46-Jährige ist erfahren in der Planung von audiovisuellen Systemen, Videokonferenzlösungen, Kollaborationssystemen und AV/IT-Infrastruktur-Lösungen.

Spezialisiert ist Bozeat auf die Entwicklung und Integration von Strategien für medientechnische Systeme in Gebäuden, Unternehmen und globalen Netzen. Für seine medientechnischen Projekte auf der ganzen Welt wurde er bereits viermal mit dem AV System of the Year Award ausgezeichnet.

www.macom.de