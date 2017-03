Capra stellt neues Sicherheitszaunsystem vor





Die Capra GmbH aus dem emsländischen Lingen stellt ein neues mobiles Sicherheitszaunsystem vor. Es handelt sich dabei um ein System aus einzelnen Zaunelementen, die zu einer beliebigen Zaunlänge zusammengefügt werden können. Ein 880 kg schwerer Betonfuß an jedem Element sorgt dabei für die Stabilität.

Das Besondere daran sind laut Hersteller die patentierten, seitlich am Fuß angebrachten Verzahnungen, die ein Auseinanderziehen der Zaunelemente unmöglich machen. Durch die eingebauten Staplertaschen an jedem Element lässt es sich trotz seines Gewichts per Gabelstapler transportieren.

Der Zaun kann laut Capra jederzeit versetzt und abtransportiert werden. Auf diese Weise lässt sich das zu umzäunende Areal beliebig in der Größe oder Form verändern. Capra Protection soll die sonst üblichen Absperrungen oder Bauzäune überall dort ersetzen, wo zwar öfter Änderungen erforderlich sind, jedoch mehr Sicherheit als bei den herkömmlichen Systemen von Nöten ist.

Einsatzgebiete reichen von der Abgrenzung von Fracht- und Transitbereichen auf Häfen und Flughäfen über die Sicherung von Baustellen oder Außenlagern bis hin zum Schutz von öffentlichen Großveranstaltungen. Ein anderer Anwendungszweck sind sicherheitskritische Bereiche, z.B. mobile Absperrungen von politischen, militärischen oder polizeilichen Objekten und Veranstaltungen aller Art.

Capra bietet diverse Variationen der Zaunelemente: das Grundelement aus Doppelstabmatten (Protection Double) ist auch mit einfachem Ausleger oder Y-Ausleger inklusive Stacheldraht verfügbar (Protection Boom oder Protection Y-Boom). Zusätzlich ist es möglich, die Zaunelemente mit Natodraht auszustatten oder individuelle Tore und Durchfahrten einbauen zu lassen.

www.capra-protection.de