BrightSign-Player sorgen in 150 Fitnessstudios für personalisiertes Coaching

BrightSign unterstützt das interaktive personalisierte Training des niederländischen Fitnesskonzepts FunXtion in mehr als 150 Fitnessstudios in sieben Ländern. Die FunXtion Experience Station, bestehend aus einem 55-Zoll Touchbildschirm und dem 4K-Mediaplayer BrightSign XT1143, bringt jetzt Interaktivität in das Trainingserlebnis.

Die von der Firma Notice Branded Media erschaffene Experience Station bietet ein personalisiertes virtuelles Coaching-System, mit dem die Anwender ihr Workout durchführen und die Resultate per Track & Trace nachverfolgen können. Das Workout ist auch in Gruppen möglich. Hierfür stellen zwei oder mehr Bildschirme den von den Playern zugewiesenen, synchronisierten Inhalt bereit.

Die Anwender loggen sich mittels eines RFID-Armbands ein und finden eine personalisierte Auswahl an Funktionsübungen, Schwierigkeiten und Zeitnehmern vor. Der BrightSign-Player ist das Zentrum des Systems. Dieses verfügt neben einer integrierten „My FunXtion“-App über ein desktopbasiertes Online-Konto.

Die FunXtion Experience Station wurde ursprünglich mit BrightSign-Playern des Typs 4K-1042 konzipiert. Seit der Verfügbarkeit der BrightSign-Serie 3 entschied sich Notice Branded Media jedoch für das neue Modell XT1143. Auf den ursprünglichen Playern wurden 64-GB-SD-Karten und H.265-Videokompression zur Datenreduktion um 50% genutzt. Der neue Player besitzt eine M2-Peripherieschnittstelle, wodurch sich eine SATA SSD-Festplatte installieren lässt. Auch die Hardware-beschleunigte HTML5-Engine wirkte sich maßgeblich auf die Implementation aus.

