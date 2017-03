Black Box-Seminare im März

Black Box, Spezialist für KVM, AV-Signaldistribution und IT-Netzwerke, lädt in den kommenden Wochen zu Seminaren in Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark und Großbritannien ein:

Seminar „Bediener- und Administrator-freundliche Kontrollräume - heute und in der Zukunft“

7. März 2017 in Zaventem (Belgien)

14. März 2017 in Køge (Dänemark)

21. März 2017 in München

Teilnehmer erhalten einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen „AV/KVM-Signaldistribution“, „Netzwerk- und Multi-System-Management“, „KVM-Anbindung von virtualisierten und physischen Servern“, „Professionelle Videowände & Datenvisualisierung“ sowie „Intuitive Bediener-Kontrolle & Workflows“. Neben Präsentationen von erfahrenen Beratern und Applikations-Experten erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, vorgestellte Lösungen in einer Hands-on-Session selbst auszuprobieren und eigene Fragen und Erfahrungen in der Gruppe mit einzubringen.

Seminar „Effiziente Meetings durch moderne Technologie“

8. März 2017 in Zaventem (Belgien)

15. März 2017 in Køge (Dänemark)

22. März 2017 in München

In diesem Seminar wird veranschaulicht, wie ein intuitives Umfeld für Meeting- und Konferenzräume mithilfe von Collaboration- und Raumplanungslösungen sowie Multi-System-Raummanagement für AV/IT geschaffen werden kann. Während der halbtägigen Seminare geben erfahrene Applikations-Experten und Techniker einen Überblick über aktuelle Trends. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, viele der Lösungen für digitale Zusammenarbeit, Raumplanung und Raumautomatisierung in Konferenzräumen selbst auszuprobieren. Sie können dafür ihr eigenes mobiles Endgerät mitbringen.

